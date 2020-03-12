Експерт каже, що “юзати” російські соцмережі - все одно що під час епідемії коронавірусу не мити руки

Запровадження санкцій щодо російських соцмереж, мовників і порталів у 2017 році були правильним кроком та дало позитивний ефект.з

Таку думку керівник Інституту світової політики, політолог, доцент НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського Євген Магда висловив на пресконференції в Укрінформі.

“Один з головних наслідків заборони російських соцмереж в Україні – це злам стереотипів. Багато людей в Україні, які працювали на різних офісних посадах, протягом років звикли, що вони приходили й вмикали настільний комп'ютер та заходили в “Однокласники” або “В контакті”. Десь близько 4 мільйонів громадян так чи інакше відмовилися від цієї звички. Думаю, це значна перевага, адже використання російських соцмереж, як на мене, все одно що під час епідемії коронавірусу не мити руки, чхати та плюватися на вулиці та ігнорувати будь-які правила гігієни”, - сказав він.

Народний депутат України VIII скликання Борислав Береза також вважає, що рішення української влади було необхідним, адже це один з ефективних інструментів в інформаційній війні проти Кремля. Крім того, раніше спецслужби РФ часто отримували таким способом, інформацію про місця розташування українських військових. “Завдяки тому, що ці соцмережі заборонені, ми побачили що інформація до ФСБ доходить значно важче і менше”, - сказав політик.

Представник “Інституту постінформаційного суспільства” Дмитро Золотухін наголосив на тому, що блокування російських соціальних мереж було необхідністю. “Це було здійснено для того, щоб запобігти нанесенню шкоди компаніями “Mail.ru Group”, якими володіє друг Путіна Алішер Усманов та “Яндекса”, - сказав він.

За словами Золотухіна після запровадження цих санкцій “Однокласники” та “Вконтакте” вийшли з ТОП-10 сайтів, які відвідують українці.

Експерти вважають, що відкриття цих сайтів для громадян України було б небезпечним, оскільки російські спецслужби зможуть легко стежити за українцями через їх публікації, публікації членів родини. Ще однією небезпекою є поширення необхідних РФ наративів навіть через пісні відомих музикантів. “Це не дуже важко, адже такі операції російські спецслужби проводять на пострадянських територіях. На жаль, ми також є місцем на яке вони хочуть впливати”, - додав Береза.

Як повідомляв Укрінформ, 17 травня 2017 року набув чинності указ президента України Петра Порошенка про введення санкцій відносно ряду російських інформаційних продуктів, зокрема соцмережі "ВКонтакте" і "Однокласники", ІТ-компаній, "Яндекса" і бухгалтерської програми 1С.