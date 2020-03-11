Вже 14 кандидатів успішно пройшли співбесіди в Офісі генпрокурора
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.
"Кадровими комісіями з добору на вакантні посади прокурорів в Офісі Генерального прокурора 10 березня 2020 року прийняті рішення за результатами проведення співбесіди з метою виявлення відповідності кандидата вимогам професійної компетентності та доброчесності", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, перша кадрова комісія з добору прокурорів ухвалила рішення про успішне проходження співбесід 6 кандидатами, а про неуспішне - 14 кандидатами.
Зі свого боку, друга кадрова комісія з добору прокурорів ухвалила рішення про успішне проходження співбесід 8 кандидатами, а про неуспішне - 10 кандидатами.
Таким чином, наразі успішно пройшли співбесіди 14 кандидатів, а неуспішно - 24 кандидати.
Як повідомлялося, у рамках добору на 100 вакантних посад прокурорів в ОГП розпочався третій етап - співбесіди.
У відомстві зазначали, що до цього етапу було допущено 205 кандидатів, відповідно до складеного рейтингу, які успішно пройшли тестування на знання законодавства, а також тестування на загальні здібності та навички.
За результатами третього етапу добору буде сформовано загальний рейтинг з близько 100 кандидатів з найбільшою кількістю балів. Вони пройдуть стажування у Тренінговому центрі прокурорів та Офісі генпрокурора, після чого буде сформовано остаточний рейтинг, відповідно до якого кандидати обиратимуть посади, оприлюднені в оголошенні про добір, повідомляли у відомстві.