Агроіндустріальний холдинг "Миронівський хлібопродукт" (МХП) ретельно контролює стан здоров’я співробітників та призупинив усі ділові поїздки до Китаю.

Про це повідомляє пресслужба агрохолдингу.

“На підприємствах групи МХП ретельно контролюється стан здоров’я співробітників, які працюють на виробництві. Крім того, МХП призупинив усі ділові поїздки до Китаю”, - йдеться у повідомленні.

У МХП нагадують рекомендації ВООЗ, Мінохорони здоров’я та Червоного хреста, як можна знизити ризик зараження коронавірусом: регулярно мити руки з милом або ж обробляти спиртовмісними розчинами; триматися на відстані не менше одного метра від людей, які чхають або кашляють; чхаючи або кашляючи, прикривати ніс і рот; ретельно готувати їжу, зокрема, м’ясо та яйця; відчувши нездужання, лишатися вдома і звертатися до лікаря; відмовитися від подорожі, якщо є ознаки нездужання.

У пресрелізі МХП зазначається, що центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) рекомендує не виходити на роботу в разі нездужання та залишатися вдома. Працедавцям в разі, якщо людина вийшла на роботу із симптомами захворювання негайно відокремити її від інших працівників та направити додому. Регулярно прибирати на робочому місці з використанням засобів для чищення, а також мити руки милом не менше 20 секунд та обробляти руки дезінфікуючими засобами.

Звертається увага на те, що Міністерство охорони здоров’я рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до країн або окремих територій держав, найбільш уражених вірусом. На сьогодні не існує конкретних ліків проти хвороби, породженої коронавірусом, але інфіковані можуть одужати за належного піклування та лікування.

“За даними МОЗ, ризик розповсюдження коронавірусу Україною є незначним. Причин для паніки немає. Миємо руки, зберігаємо спокій і віримо у якнайшвидше зупинення розповсюдження коронавірусу світом”, - зазначається у пресрелізі МХП.

Фото з відкритих джерел