Канада виділить Україні понад $2 мільйони на підтримку поліції

Канада виділить Україні понад 2 мільйони доларів США з метою підтримки Національної поліції.

Про це повідомляє сайт міністерства закордонних справ Канади.

"Міністр також оголосив про надання понад 2 мільйонів доларів США протягом трьох років з метою сприяння зміцненню потенціалу Національної поліції України у плануванні, здійсненні операцій, моніторингу та перегляді процесу реформування", - йдеться у повідомленні.

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Очільник зовнішньополітичного відомства Канади Франсуа-Філіпп Шампань зазначив, що ці кошти будуть надані в рамках процесу реформ, що здійснюється в Україні, у втіленні яких Києву активно допомагає Канада.