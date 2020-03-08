Сьогодні - Міжнародний жіночий день

В Україні та світі 8 березня відзначається Міжнародний жіночий день.

Про це повідомляє Укрінформ.

У 1977 році Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції закликала всі держави проголосити відповідно до їхніх історичних і національних традицій будь-який день року Міжнародним днем прав жінок і миру, створювати сприятливі умови для викорінення дискримінації жінок і для їхнього повного й рівноправного залучення до соціального розвитку. Це рішення ухвалили після закінчення Міжнародного року жінки (1975) і Десятиріччя жінок ООН (1976–1985), які раніше були проголошені Генеральною Асамблеєю. Історія цього Дня бере початок ще з кінця ХІХ століття.

Хотів би того хто, чи не хотів, але його підвалини – політичні, а засновницями його були активні небайдужі жінки, котрі виборювали власні права і свободи в абсолютно чоловічому світі. Історично так сталося, що на початок новітнього часу, становище жінок було критичним - у переважній більшості країн світу жінки вважалися нижчими за чоловіків, неспроможними ухвалювати рішення, тим більш брати участь у політичному, державотворчому процесі. Що б ми не взяли: освіту, медицину, науку, політику – всюди панували чоловіки. Перші жінки-лікарки, освітянки, науковці, політики, бізневумен – всі вони були схожі на тих відчайдухів, котрі, набравшись надзвичайної мужності та волі, наважились вирватися за межі гендерної сегрегації.

Читайте також: У Раді презентували посібник для забезпечення ґендерної рівності

Вже майже півтора століття жінки відстоюють свої права, ведуть боротьбу за рівноправ’я з чоловіками. І навіть сьогодні це не втратило своєї актуальності. Як зазначають в ООН, Міжнародний жіночий день - це час поміркувати про досягнутий прогрес, закликати до змін і відзначити належним чином прояви мужності і рішучості з боку звичайних жінок, які грали виняткову роль в історії своїх країн і громад.

Тема Міжнародного жіночого дня 2020 року "Я - покоління рівноправ'я: реалізація прав жінок".