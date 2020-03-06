Зеленська, Світоліна та alyona alyona: “НВ” назвав ТОП-100 успішних жінок

Суспільно-політичний журнал “Новое время” опублікував рейтинг ТОП-100 успішних жінок України.

Як пояснюють у “НВ”, це “проєкт про українок, які досягли вражаючих результатів”.

Зазначається, що до рейтингу потрапили українки, які досягли вражаючих результатів у бізнесі, політиці, суспільному житті та інших значущих сферах.

Зокрема, серед виокремлених категорій у рейтингу: “Політика”, “Бізнес”, “Корпоративний сектор”, “Спорт”, “Держчиновниці”, “Суспільство”, “Культура, медіа” та “Шоу-бізнес”.

Так, у розділі рейтингу “Політика” зазначені віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк, народна депутатка, співголова депутатської фракції Європейської солідарності Ірина Геращенко, народна депутатка від фракції “Голос” Юлія Клименко, народна депутатка, голова фракції ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко, народна депутатка, заступниця голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук та її колега Галина Янченко, а також народна депутатка від "Слуги народу", керівниця постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Єлизавета Ясько.

У категорії “Бізнес”, згідно з рейтингом, партнерка-засновниця венчурного фонду TA Ventures, президентка Одеського міжнародного кінофестивалю Вікторія Тігіпко, співвласниця мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр-К" і Нова лінія Галина Герега, засновниця магазинів і маркетів “Всі. Свої” Анна Луковкіна, голова Фонду Олени Пінчук, голова наглядової ради StarLightMedia Олена Пінчук , інші.

Найширше представлена категорія “Корпоративний сектор”, куди увійшло найбільше українок. Серед них, зокрема, виконавча директорка Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Анна Дерев’янко, заступниця директора держконцерну Укроборонпром Надія Васильєва, інші.

У категорію “Спорт” потрапили фехтувальниця на шаблях, шестикратна чемпіонка світу Ольга Харлан, тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, дзюдоїстка, дворазова чемпіонка світу Дарина Білодід та легкоатлетка Ярослава Магучіх.

У категорії “Держчиновниці” , зокрема, представлені вже колишні міністерки. А саме — ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад та ексміністерка фінансів Оксана Маркарова.

Окрім того, в цій категорії заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів, виконувачка обов’язків голови Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова, перша заступниця голови Національного банку України Катерина Рожкова, голова Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич, омбудсмен Людмила Денісова, заступниця голови Служби зовнішньої розвідки Катерина Сляднєва, директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Світлана Рекрут та прессекретарка Президента Юлія Мендель.

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У категорії “Суспільство” до рейтингу увійшла перші леді, дружина Президента України Олена Зеленська, директорка фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна, голова правління громадської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України Елла Лібанова, колишня керівниця МОЗ, громадська діячка, продюсерка фільму Наші котики Уляна Супрун та інші.

Водночас, до рейтингу в категорії “Культура, медіа” увійшли актриси Ірма Вітовська, Ада Роговцева та Іванна Сахно, режисерка, лауреатка премії Sundance Film Festival за документальний фільм про Донбас "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик, директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, генпродюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, інші.

У категорії “Шоу-бізнес” до рейтингу ТОП-100 увійшли лідерка і вокалістка гурту The HARDKISS Юлія Саніна, Джамала, солістка і засновниця гурту ONUKA Наталія Жижченко, хіп-хоп і реп-виконавиця аlyona аlyona, фрік-кабаре Dakh Daughters, діджейка Анастасія Топольська (DJ Nastia), інші.