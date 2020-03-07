Венедіктова судитиметься з "Українською правдою" та центром протидії корупції
Про це вона написала на сторінці у Facebook, прикріпивши документ з позовом до Печерського районного суду Києва.
Йдеться про статтю під назвою «Спрут Авакова: Як «тимчасовий міністр» нарощує свій вплив у силовому блоці», опубліковану на УП 28 січня 2020 року.
У позові в. о. директора ДБР заявила, що стаття на УП містить факти, які не відповідають дійсності. Зокрема, вона наполягає, що її чоловік Денис Колесник не впливає на кадрову політику Держбюро, а Руслан Бірюков не був призначений її радником завдяки Колеснику.
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Венедіктова вимагає компенсацію у 150 тисяч гривень у відповідачів: «Української правди», журналістки Олени Притули та громадської організації «Центр протидії корупції».
"Окреслюю соціальну мету: показати (і робити це системно), що брехати має стати економічно невигідним. І зупинити спотворення самої ідеї контролю громадянського суспільства за владою. Честь і гідність — це базові принципи", — написала вона.
Голова ЦПК Віталій Шабунін вже прокоментував цю інформацію.
Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року призначив Венедіктову тимчасовим виконувачем обов'язків директора ДБР замість Романа Труби.