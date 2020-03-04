Венедіктова пояснила, чому блокується розслідування понад тисячі справ ДБР

Розслідування понад тисячі проваджень Державного бюро розслідувань заблоковано через організацію роботи Офісу генерального прокурора.

Про це розповіла т.в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова, звітуючи про діяльність перед Верховною Радою на позачерговому засіданні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Організація роботи Офісу генерального прокурора побудована таким чином, що у понад тисячі проваджень ДБР не призначено процесуальних керівників - і, відповідно, їх фактичне розслідування заблоковано. Але найстрашніше в цій ситуації, що генеральний прокурор заперечує цей факт. У понеділок я отримала з цього приводу листа, саме тому вчора я направила лист у відповідь на 26 аркушах з номерами кримінальних проваджень... 1272 кримінальних провадження, у яких не призначено процесуального керівника. І це без закритих, без об'єднаних і без зупинених", - зазначила Венедіктова.

Вона також нагадала, що згідно із законом, письмове повідомлення про підозру народним депутатам здійснюється виключно генеральним прокурором.

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"Немає такої процесуальної дії в цьому випадку - погоджувати чи не погоджувати підозру, тільки він уповноважений її складати. Слідчий ДБР не наділений цими повноваженнями і не може це робити стосовно народних депутатів", - пояснила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у ВР зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці.