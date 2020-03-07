Ветеран АТО Володимир Дереведмідь розвиває український дім книги на Донбасі

У місті Бахмут на Донеччині 68-річний ветеран російсько-української війни Володимир Дереведмідь відкрив дім книги «Еней». Така назва - на честь загиблого бійця батальйону "Донбас" 27-річного Антона Цедіка з позивним "Еней".

Про це повідомляє Суспільне.

"Тут (у книгарні - ред.) був такий напис: Дім книги на Донбасі важливіший двадцяти танків. І це мене зачепило. І я замислилась, а чому? Можливо, воно так і насправді і є? Ми розуміємо що тут живе цей дух українства, який вже втрачається на Донбасі. І ми розуміємо, що і війна до нас прийшла недаремно, бо цей регіон має дуже великий російський вплив, — говорить переселка Оксана Болотюк.

Вона прийшла до книгарні 5 років тому у пошуках юридичної літератури і залишилась. Зараз надає правову допомогу.

Дереведмідь, який у 62 роки пішов добровольцем у батальйон "Донбас", розповідає, що після повернення з війни до цивільного життя у 2015 вирішив відкрити книгарню і ця справа стала для нього продовженням боротьби на фронті, де втратив дев’ятьох побратимів.

"Ідея виникла спонтанно. Я прийшов в батальйон "Донбас", я поставив собі задачу, я добу не міг собі відповідь дати: для чого я йду в батальйон "Донбас"? Я відповідь дав собі: я в Афганістані за 2 роки не втратив жодного солдата. І я думав, якщо я це спробую виконати тут, то я задачу виконаю. Але на жаль мені це не вдалося, — розповідає він.

У книгарні понад чотири тисячі книг, усі – українською.

Зброя – не лише книги, вважає Дереведмідь, а й саме українське слово. Любов до нього намагається прищепити відвідувачам. Наприклад, пропонує за подарунок прочитати на камеру українські вірші. Таких відеозаписів зробили близько сотні.

Фото: suspilne.media