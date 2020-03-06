В Україні вперше можуть обмежити використання води - через аномальну зиму

В Україні можуть обмежити водопостачання для користувачів через несприятливі гідрометеорологічні умови.

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства водних ресурсів України.

“Вперше за 120 років Україна опинилася у ситуації, коли гідрометеорологічні умови можуть спричинити обмеження прав водокористувачів у використанні води. Для цього у Держводагентства є усі законодавчі підстави. Так, стаття 45 Водного кодексу України каже, що у разі настання маловоддя, права водокористувачів можуть бути обмежені або змінені умови водокористування, в тому числі скиди води через греблі ГЕС”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у разі вжиття таких заходів пріоритетним буде забезпечення питних і побутових потреб українців.

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Також наголошується, що, за інформацією Укргідрометцентру, нині на більшості річок України спостерігається низька водність. Відповідно, цьогоріч на українських річках весняного водопілля не буде. До того ж, маловоддя може призвести до пересихання малих водотоків.

За інформацією пресслужби, днями Міжвідомча комісія по узгодженню режимів роботи дніпровських та дністровських водосховищ у контексті таких несприятливих умов та вираженого маловоддя узгоджувала відповідні режими роботи водосховищ у березні 2020 року. Учасники заходу домовилися, що Укргідрометцентр до 2 числа кожного місяця надаватиме інформацію про настання маловоддя в основних річкових басейнах України.

У разі зміни обсягів стоку Дніпра або погіршення якості води у каскаді водосховищ, оперативна робоча група розглядатиме необхідність відповідного коригування режимів роботи каскаду на позачерговому засіданні, наголосили у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, уночі 6 березня в ефірі програми "Право на владу" новопризначений Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що воду в окупований Крим треба подавати, тому що там живуть українці, а Крим - це Україна.

Пізніше у Facebook Шмигаль уточнив, що уряд України не може подавати воду в Крим до повернення його до складу України.

А вже під час години запитань до уряду у Верховній Раді глава уряду заявив, що воду в окупований Крим в разі необхідності Україна може доставляти цистернами для господарських потреб українців.