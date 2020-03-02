Вперше за 140 років у Києві не було метеорологічної зими — кліматологи

Вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче -10°C. Це є наслідком глобального потепління.

Таку інформацію оприлюднила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського стійкого переходу середньодобової температури повітря через 0 градусів в сторону мінусових значень протягом календарної зими 2019-2020 рр. у Києві так і не відбулося”, - йдеться у повідомленні.

Всі три зимові місяці мали плюсові середньомісячні температури, а загалом вона за грудень-лютий склала +2,0°C, додали в обсерваторії. Стійкого снігового покриву у столиці так і не було.

Також кліматологи наголосили, що “вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче -10°C. Це наслідки глобального потепління, темпи якого, на жаль, пришвидшуються”.

В обсерваторії зауважили, що найхолоднішим серед зимових днів було 8 лютого, коли температура під ранок опустилась до -8,4 ºС, а в минулому листопаді 22 числа було -9,7°C.

Опадів випало рівно 100 мм, що складає 70 % сезонної норми.