Лютневий рекорд “запустив” весну у Києві

Погода у Києві 18 лютого 2020 року побила попередній температурний рекорд від 1950 року.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Срезневського.

“За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 18 лютого у столиці було перевищено на 0,9°C температурний рекорд середньодобової температури повітря, який був встановлений у 1950 році. Середньодобова температура становила +5,9°C”, - зазначається в повідомленні.

Це вже шостий температурний рекорд у лютому, який з 10 числа розпочав метеорологічну весну у столиці, підкреслили в обсерваторії.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві температурні рекорди зафіксовано, зокрема, в ніч на 15 лютого, в ніч на 17 лютого, вдень 17 лютого.