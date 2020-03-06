У Європі зафіксували найтеплішу зиму в історії

У Європі цьогорічна зима стала найтеплішою за всю історію кліматичних спостережень.

Про це з посиланням на Службу змін клімату Коперника (C3S) повідомляє Радіо Свобода.

За даними C3S, в період між груднем 2019 року та лютим 2020 року температура на 3,4 градуса перевищувала середні температурні показники в період 1981-2010 років.

Крім того, ця зима виявилася на 1,4 градуса теплішою, ніж зима 2015-2016 років, якій належав попередній температурний рекорд.

У С3S заявили, що Північна та Східна Європа частково потрапили під тренд потепління. Водночас це не може бути ознакою глобального потепління.

«Хоча це (рекордно тепла зима – ред.) і була справді надзвичайна подія сама по собі, ймовірно, події такого штибу стають більш надзвичайними через тренд глобального потепління», - заявив директор C3S Карло Буентемпо.

У Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського повідомляли, що вперше за 140 років спостережень в Києві не було метеорологічної зими.