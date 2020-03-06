Частка російського телевізійного продукту впала до 4% - Костинський

У 2019 році завдяки європейським квотам вплив телевізійного продукту країни агресора досяг історичного мінімуму, а частка українського телевізійного контенту досягнула 77 %.

Про це повідомив ексчлен Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський під час пресконференції в Укрінформі.

“Завдяки європейським квотам ми забезпечили у 2019 році, що український телевізійний контент в ефірі загальнонаціональних телеканалів складає 77 %, контент країн ЄС, США і Канади 19 %, а частка російського контенту впала до історичного мінімуму, такого ніколи не було – 4 %. Порівняно з 2017 роком, коли ми здійснили такий перший моніторинг, то частка російського контенту зменшилася на 9 відсоткових пунктів, тобто до цього ця частка складала 13 %. Я вважаю, це велике досягнення”, - сказав Костинський.

Він зазначив, що у 2019 році частка української мови в ефірі загальнонаціональних телеканалів становила 94 %.

“Ми розуміємо, що фактична частка української мови є меншою, тому що в законі є винятки, які дозволяють транслювати серіали, фільми власного виробництва російською мовою, і титрувати це. Але показово, що формально вимоги закону виконуються”, - сказав він.

За словами Костинського, в ефірі загальнонаціональних радіостанцій частка ведення передач українською мовою у 2019 році становить 90 %. Він зазначив, що відтак всі мережеві та великі мовники перевиконують мовну квоту на 30 %.

“Середня частка україномовної пісні в ефірі загальнонаціональних радіостанцій становить 56%. Кожна друга пісня є україномовною”, - додав Костинський.

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Він зазначив, що всього було оштрафовано 26 радіостанцій на суму близько 2 млн гривень. В більшості випадків штрафи призначалися за невиконання квот пісень.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 5 березня звільнив достроково членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення Сергія Костинського і Уляну Фещук з посад членів Нацради та перепризначив її членами Юрія Зіневича і Валентина Коваля.