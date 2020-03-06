На тілах загиблих у Москві шахістів знайшли сліди від уколів - російські ЗМІ

На тілах українських шахістів, 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори, знайдених мертвими в московській квартирі, нібито, зафіксовано сліди від ін'єкцій. При цьому в квартирі не знайшли шприців.

Про це повідомляє російський телеканал РЕН ТВ.

«Стало відомо, що на тілах українських шахістів із України 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори було виявлено сліди від ін'єкцій. За наявною інформацією, у хлопця в уколах руки і ноги, у дівчини слід від уколу під коліном. При цьому в квартирі не виявлено шприців», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося напередодні, в московській квартирі знайшли мертвими двох професійних українських шахістів - Олександру Вернигору і Станіслава Богдановича. На голові у них були пакети. Слідство стверджує, що вони загинули від звеселяючого газу.

Представник Головного слідчого управління Слідкому Росії по Москві Юлія Іванова повідомляла, що за фактом виявлення тіл чоловіка 1993 року народження і дівчини 2001 року народження у квартирі будинку проводиться дослідча перевірка. За її словами, «ознак насильницької смерті не виявлено». Було призначено судово-медичну експертизу.

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Уродженець Одеси Богданович ставав срібним призером чемпіонату Європи серед юнаків до 12 років, чемпіоном України серед юнаків до 18 років. У 2010 році він став чемпіоном Одеси, а через 3 роки - чемпіоном України зі швидких шахів. За день до загибелі навколо Богдановича розгорівся скандал. Він зіграв за команду Росії в матчі інтернет-ліги проти української збірної. Його розкритикували багато колег і знайомих. Також Богдановича включили до списку «Миротворця». Прокремлівські ЗМІ в Росії у цьому зв'язку випадком уже говорять, що Богдановича «зацькували українські радикали».

Олександра Вернигора теж займалася шахами, вчилася в Росії на першому курсі факультету обчислювальної математики і кібернетики МДУ.