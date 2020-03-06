У Москві знайшли мертвими двох молодих українських шахістів

У московській квартирі знайшли мертвими двох професійних українських шахістів - Олександру Вернигору і Станіслава Богдановича. На голові у них були пакети. Слідство стверджує, що вони загинули від звеселяючого газу.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на правоохоронні органи.

«Другий загиблий від звеселяючого газу - український шахіст Станіслав Богданович, 1993 року народження», - сказав співрозмовник агентства.

Раніше повідомлялося, що на Кастанаївській вулиці у Москві в одній з квартир були виявлені тіла чоловіка і жінки з пакетами на головах. Загиблою виявилася 18-річна професійна шахістка Олександра Вернигора. За інформацією слідства, молоді люди загинули, надихавшись "звеселяючим" газом.

Представник Головного слідчого управління Слідкому Росії по Москві Юлія Іванова повідомила, що за фактом виявлення тіл чоловіка 1993 року народження і дівчини 2001 року народження у квартирі будинку проводиться дослідча перевірка. За її словами, «ознак насильницької смерті не виявлено». Зараз призначена судово-медична експертиза.

Зазначається, що Богданович був срібним призером чемпіонату Європи з шахів серед юнаків до 12 років, чемпіоном України серед юнаків до 18 років, а також чемпіоном України зі швидких шахів.

За кілька днів до смерті Богданович потрапив у гучний скандал. В онлайн-матчі України проти Росії з шахів він зіграв за російську команду, чим неабияк обурив українців.