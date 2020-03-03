Одеського шахіста, який зіграв за Росію проти України, внесли в базу “Миротворця”

Сайт “Миротворця” вніс шахіста, гросмейстера з Одеси Станіслава Богдановича, який зіграв за Росію в інтернет-матчі проти України, у свою базу.

Як зазначається на сайті організації, він внесений за те, що є “учасником пропагандистських антиукраїнських акцій Росії (країна-агресор)”, за “маніпулювання суспільно значимою інформацією, заперечення російської агресії”.

“Центр “Миротворець” просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином усвідомлених діянь проти національної безпеки України, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень”, - заявляють у “Миротворці”.

Як повідомляли ЗМІ, шахіст написав на своїй сторінці у Facebook (наразі пост видалено), що йому заплатили за гру, що він нині перебуває в Росії, тож було б негарно виступати проти тих, хто так радо його приймає. Крім того, він вважає, що таким чином він “здійснив свій скромний внесок в мир між нашими країнами”.

Війну Росії проти України Богданович називає "міжусобицею" і вважає, що "якби кожен з нас всього по одному разу зіграв за Росію, то будь-який конфлікт вже було б вичерпано”.