Рада суддів встановила відповідність 14 кандидатів на посаду судді КСУ

Рада суддів України встановила відповідність 14 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України.

Про це інформує пресслужба РСУ.

“5 березня на позачерговому засіданні, яке відбувалося у режимі відеоконференцзв'язку, Рада суддів України встановила відповідність усіх 14 кандидатів на посаду судді Конституційного Суду України вимогам, встановленим Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України", - ідеться у повідомленні.

Як зауважив голова РСУ Богдан Моніч, до участі в конкурсі допускається особа, яка у визначені РСУ терміни подала всі необхідні документи та на день їх подання відповідає вимогам до судді Конституційного Суду України, встановленим ст. 11 закону України "Про Конституційний Суд України".

Таким чином, РСУ встановила відповідність 14 кандидатів, а саме: судді Деснянського районного суду міста Києва Валерії Бабко, професорки кафедри теорії та філософії права Львівського національного університету ім. Івана Франка Оксани Грищук, судді Верховного суду Миколи Гусака, судді Кам’янсько-Дніпровського районного суду Запорізької області Віталія Васильченка, заступника керівника Управління порівняльно-правового аналізу – завідувача відділу порівняльних досліджень Наталії Денисенко, голови Херсонського апеляційного суду Олександра Коровайка, адвоката Олексія Лясковця, судді Макарівського районного суду Київської області Наталії Мазки, судді Вищого господарського суду України Михайла Малетича, судді Черкаського окружного адміністративного суду Тамари Новікової, судді Верховного суду Олександра Прокопенка, старшого наукового співробітника Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України Миколи Сірого, заступника начальника (директора) відділу "Тестологічний центр" Національної школи суддів України Михайла Цуркана та судді Харківського апеляційного суду Віктора Яцини.

Також РСУ вирішила організувати проведення спеціальної перевірки у порядку, передбаченому законом "Про запобігання корупції" стосовно зазначених кандидатів та запропонувати кандидатам додатково подати (за бажанням) документи на підтвердження визнаного рівня компетентності.

Як повідомлялося, 6-7 квітня 2020 року відбудеться ХVІІІ черговий з’їзд суддів України у приміщенні Конгрес-холу готелю "Президент" за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12. Делегати з’їзду обиратимуть одного суддю Конституційного Суду України.