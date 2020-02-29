Суд спростував заяву "1+1 медіа" про рішення щодо незаконності обшуків СБУ

Шевченківський районний суд Києва спростував інформацію про визнання незаконним обшуку у журналіста телеканалу "1+1" Дениса Данька, яку поширила прес-служба групи "1+1 медіа" у четвер.

Про це повідомляє прес-служба суду в Facebook.

"27 лютого 2020 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва розглянув скаргу адвоката Здоровця С. В., в інтересах Данька Д. М., на бездіяльність слідчих Головного слідчого управління Служби безпеки України, що полягає в неповерненні тимчасово вилученого майна", - повідомили в суді.

За підсумками розгляду суддя ухвалив рішення задовольнити скаргу та зобов'язати слідчих повернути Даньку майно, вилучене під час обшуку 5 лютого 2020 року.

"Окремо звертаємо увагу, що слідчий суддя не надавав оцінки законності проведення слідчими зазначеного обшуку", - наголошують у суді.

Нагадаємо: нещодавно пресслужба каналу поширила інформацію, що Шевченківський районний суд м. Києва визнав незаконним проведення обшуку в будинку та вилучення майна в журналіста телеканалу "1+1" Дениса Данька.