Шмигаль сказав, у якому випадку він піде з посади Прем'єра

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що піде з посади якщо не виправдає надії українців.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, відповідаючи на бліц-запитання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я піду з посади, якщо не виправдаю надію українців", - сказав Шмигаль.

Відповідаючи на запитання, у яких випадках він може відмовити Президенту України, Шмигаль сказав: "я відмовлю Президенту у різних випадках, але не уявляю, що Президент може щось попросити, що є незаконнним, або що спричинить мою відмову".

Як повідомляв Укрінформ, 4 березня на позачерговому засіданні, скликаному на вимогу Президента, ВР відправила у відставку уряд Олексія Гончарука.

Водночас парламент призначив на посаду Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та затвердив склад нового уряду, в якому залишилися вакантними посади міністрів культури, освіти і науки, енергетики та вугільної промисловості та віцепрем'єр-міністра - міністра економіки.