Шмигаль про пенсії: Будемо проводити індексацію в цьому році

Новопризначений Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Уряд проведе індексацію пенсій цього року і знайде для цього кошти у бюджеті.

Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це етичне питання перед людьми, які своїм трудовим життям заслужили свої пенсії. Ми звичайно будемо проводити індексацію пенсій в цьому році, для цього треба подивитись чим ми володіємо в бюджеті і ми це почали робити вже сьогодні", - сказав Шмигаль.

Він додав, що не буде обманювати, що завтра проіндексують пенсії, але зробимо це в цьому році та знайдуть можливість для такої індексації.

Як повідомлялося, ексглава Уряду Олексій Гончарук 2 березня заявляв, що рішення щодо індексації пенсій знаходиться в процесі розробки.

Як відомо, 1 березня 2019 року для понад 10 мільйонів пенсіонерів було проведено автоматичну індексацію пенсій, підвищення в середньому становило 255 гривень