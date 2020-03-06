Шмигаль про пенсії: Будемо проводити індексацію в цьому році
Про це він повідомив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Це етичне питання перед людьми, які своїм трудовим життям заслужили свої пенсії. Ми звичайно будемо проводити індексацію пенсій в цьому році, для цього треба подивитись чим ми володіємо в бюджеті і ми це почали робити вже сьогодні", - сказав Шмигаль.
Він додав, що не буде обманювати, що завтра проіндексують пенсії, але зробимо це в цьому році та знайдуть можливість для такої індексації.
Як повідомлялося, ексглава Уряду Олексій Гончарук 2 березня заявляв, що рішення щодо індексації пенсій знаходиться в процесі розробки.
Як відомо, 1 березня 2019 року для понад 10 мільйонів пенсіонерів було проведено автоматичну індексацію пенсій, підвищення в середньому становило 255 гривень