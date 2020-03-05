Співаку та флейтисту з РФ на три роки заборонили в’їзд в Україну

Учора у двох пунктах пропуску «Бориспіль» та «Жуляни» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили та не пропустили в Україну двох громадян - артистів з РФ.

Про це йдеться на сайті ДПСУ.

"Обидва мали проблеми з українським законодавством. Стосовно першого – пасажира рейсу «Рига – Київ» - спрацювала база даних, в якій містилися доручення правоохоронних органів відносно нього. Окрім цього, в ході бесіди співробітники Держприкордонслужби також з’ясували, що колись учасник одного з російських музичних гуртів, а нині сольний виконавець, нещодавно гастролював у окупованому Донецьку. Звісно ж, потрапив він туди в незаконний спосіб – через закритий пункт пропуску на не підконтрольній українській владі ділянці українсько-російського кордону. У такий же спосіб він і залишив окуповану територію", - йдеться у повідомленні.

Інший діяч культури і мистецтв РФ прибув у Київ рейсом із Братислави. У ході додаткової перевірки прикордонники встановили, що громадянин РФ прибув в Україну на прослуховування та для участі у фестивалі класичної музики.

Перетнути державний кордон російському флейтисту завадило порушення українського законодавства. Правоохоронці з’ясували, що ця особа відвідувала територію окупованого півострова АР Крим.

В обох випадках громадянам РФ відмовлено в перетині держкордону. Крім того, вони отримали заборону в’їзду на територію України терміном на 3 роки.