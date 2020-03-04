СБУ запобігла збиткам державі майже на 26 мільярдів - Баканов

Співробітники Служби безпеки України запобігли нанесенню збитків державі на понад 25,7 млрд грн.

Про це під час звіту у Верховній Раді заявив голова СБУ Іван Баканов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"СБУ не дозволила завдати збитки державі на понад 25,7 млрд грн, а це два річних бюджети Служби безпеки України", - сказав Баканов.

Доповідаючи депутатам про підсумки діяльності спецслужби, він зазначив, що нині є 114 проваджень за лінією контррозвідки, 40 осіб по цих справах вже отримали судові вироки за статтями "державна зрада", "шпигунство" та інші. У сфері військово-технічного співробітництва СБУ викрила корупційні схеми, через які хотіли розікрасти понад 700 млн доларів США, також запобігли привласненню майна майже на 1,5 млрд грн у сфері оборонного замовлення, зазначив він.

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Баканов також повідомив про підсумки діяльності у сфері боротьби з корупцією. "За нашим поданням 225 службових осіб отримали повідомлення про підозру у здійсненні корупційних злочинів, 83 чиновника звільнено з посад, до різних строків засуджено 80 осіб. Весна прийшла. Саджаємо і будемо саджати", - заявив Баканов.

Він поінформував, що минулого тижня співробітники СБУ оголосили підозру чиновнику з Держрезерву, який організував корупційну схему на майже 100 млн грн. "СБУ викрила схему заволодіння сотнями гектарів земель за участю колишнього керівництва Держгеокадастру в місті Києві. Збитки державі обчислюються у 800 млн грн", - розповів глава відомства.

Крім того, згідно зі звітом, правоохоронці припинили діяльність схеми конвертаційних центрів із загальним обігом понад 4 млрд грн, ліквідували нелегальні казино та гральні заклади у 6 регіонах України, заблокували роботу нелегальних АЗС по всій країні.

Баканов висловив сподівання, що днями у ВР з’явиться новий закон про СБУ, який допоможе "змінити підходи в роботі на більш ефективні".