Керівники правоохоронних відомств звітують у Раді

Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня почала заслуховувати звіти керівників правоохоронних відомств.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Першим перед депутатами звітує міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова СБУ Іван Баканов, в.о. голови ДБР Ірина Венедиктова, директор НАБУ Артем Ситник, генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

За результатами звітів можливі кадрові рішення. Зокрема, найбільша фракція "Слуга народу" заявляла, що прийматиме рішення щодо можливої відставки Рябошапки після його звіту.

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Як повідомляв Укрінформ, 3 березня у ВР зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Документ зареєстрований під № 3154.