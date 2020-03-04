З вересня до суду передали понад 760 справ щодо корупції — Рябошапка

З вересня 766 проваджень щодо випадків корупції середнього рівня і рівня ниже середнього було передано до суду, і 250 корупціонерів отримали вироки.

Про це сказав генеральний прокурор Руслан Рябошапка під час звіту у Верховній Раді, передає кореспондент Укрінформу.

"Якщо говорити про корупцію середнього рівня і ниже середнього, то з вересня 766 проваджень було передано до суду, і 880 осіб фігурує у цих провадженнях. І 250 корупціонерів таки отримали свій вирок, тобто, - посадки таки є", - сказав Рябошапка.

Також він зауважив, що реформа прокуратури — це "майбутнє життя країни на багато років вперед".

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Раніше Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі у ВР заявив, що попри наявність політичної волі та невтручання глави держави в діяльність правоохоронних органів, українське суспільство досі не побачило притягнення до відповідальності фігурантів резонансних справ.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 4 березня заслухала звіти керівників правоохоронних відомств.

3 березня у ВР зареєстрували проєкт постанови про висловлення недовіри генеральному прокурору Руслану Рябошапці. Документ зареєстрований під № 3154.