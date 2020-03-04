У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відбулося вручення посвідчень учасників бойових дій добровольцям, які воювали на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Добровольцям вперше вручили посвідчення учасників бойових дій / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

"Ми свідомі того, що однозначно це не питання соціальних гарантій, не питання якихось преференцій, підтримки та допомоги. Це питання справедливості, відновлення правильного, шанобливого ставлення держави до тих, хто пішов першими на війну, хто віддав своє життя, хто пліч-о-пліч з військовими та з усіма силовими відомствами боронив нашу державу. І я пишаюся тим, що нашій команді вдалося відновити цю несправедливість", - сказала під час вручення посвідчень очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.