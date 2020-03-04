Добровольцям вперше вручили посвідчення учасників бойових дій

Добровольцям вперше вручили посвідчення учасників бойових дій

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Укрінформ
У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб відбулося вручення посвідчень учасників бойових дій добровольцям, які воювали на Донбасі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Добровольцям вперше вручили посвідчення учасників бойових дій / Фото: Олена Худякова. Укрінформ

"Ми свідомі того, що однозначно це не питання соціальних гарантій, не питання якихось преференцій, підтримки та допомоги. Це питання справедливості, відновлення правильного, шанобливого ставлення держави до тих, хто пішов першими на війну, хто віддав своє життя, хто пліч-о-пліч з військовими та з усіма силовими відомствами боронив нашу державу. І я пишаюся тим, що нашій команді вдалося відновити цю несправедливість", - сказала під час вручення посвідчень очільниця Мінветеранів Оксана Коляда.

Вона зазначила, що близько 3 000 добровольців отримають статус учасників бойових дій.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам з-поміж учасників антитерористичної операції" (№2045-1).

Документ доповнює закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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Ним додали до переліку учасників бойових дій осіб, які у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, упродовж не менше 30 календарних днів брали безпосередню участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районах АТО в період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

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