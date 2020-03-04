Представник ВООЗ розповів, кому слід носити маски

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Ярно Хабіхт розповів, що маски необхідно носити лише громадянам, які захворіли на вірусну інфекцію, або здійснюють догляд за такими людьми.

Про це він сказав на брифінгу у Кабміні 4 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Маску на обличчі потрібно носити тим громадянам, які вже захворіли на коронавірус або тим, які мають інше захворювання вірусного походження. Також необхідно носити маску тим, хто піклується про людей, які захворіли на коронавірус. Також медпрацівники мають носити маски, якщо вони теж контактують з хворими", - сказав Хабіхт.

Він додав, що здоровим людям, які не здійснюють догляд за хворим на вірусну інфекцію, не треба носити маску.

Хабіхт також розповів, що загалом потрібно робити, щоб не підхопити вірусну інфекцію, зокрема коронавірус: "На сьогодні ми маємо таку ситуацію, що нам треба носити маски правильно, часто мити руки, якщо ви захворіли - сидіти вдома, звертатися до лікаря за потребою".

Як повідомлялося, станом на 4 березня у світі зареєстровано понад 93 тисячі випадків Covid-19, одужали більш як 50 тисяч людей, померли - 3198.

На території європейського регіону ВООЗ у 34 країнах зареєстровано 3365 випадків захворювання Covid-19 та 85 летальних випадків. Зокрема, в Італії підтверджено 2 502 випадки коронавірусу, Німеччині - 196, Франції - 212, Іспанії - 151, Великій Британії - 56, Хорватії - 9, Австрії - 18, Росії - 3, Фінляндії - 7, Швеції - 24, Ізраїлю - 12, Швейцарії - 307, Греції - 7, Грузії - 3, Норвегії - 33, Румунії - 3, Азербайджані - 3, Нідерландах - 28, Данії - 8, Чехії - 5, Португалії - 2, Бельгії - 8, Ісландії - 18, Сан-Марино - 9, Монако, Північній Македонії, Естонії, Вірменії, Ірландії, Литві, Андоррі, Люксембургу, Білорусі, Україні - по одному випадку.

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В Україні перший випадок Covid-2019 виявлено у чоловіка в Чернівецькій області, який з дружиною повернулися з Італії. Дружина хворого як контактна особа знаходиться під самоізоляцією. За нею встановлено медичне спостереження. Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. Зразок матеріалу, відібраного у хворого, відправлено для остаточного підтвердження до Лондона. В області відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів, запевнили в міністерстві.