В Україну їдуть дві місії ВООЗ

В Україну приїдуть дві місії Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Про це на брифінгу сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми найближчим часом очікуємо дві основні місії Всесвітньої організації охорони здоров’я. Одна буде спланована на опрацювання плану готовності держави, і ця місія розпочнеться завтра, вона буде тривати до суботи включно (7 березня - ред.). Також на наступному тижні ми очікуємо місію з питань лабораторної діагностики для максимально можливого розширення діагностичних методів на рівні кожного регіону”, - сказав Кузін.

Також зараз, за словами Кузіна, відбувається спільний тренінг для лікарів інфекційної ланки, який проводиться спільно з ЮНІСЕФ.

Як повідомлялося, 3 березня в Україні підтвердили перший випадок Covid-2019. Коронавірус виявили у чоловіка з Чернівців, який з дружиною повернувся з Італії.

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Станом на 4 березня в Україні, за даними МОЗ, перевіряють ще шість підозр на коронавірус.