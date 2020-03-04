Посольство перевіряє, чи є українці на борту німецького круїзного лайнера

Українське посольство перевіряє інформацію, чи є громадяни України на німецькому лайнері Aida Aura, пасажирів якого перевіряли на коронавірус біля берегів Норвегії.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми сьогодні пропрацювали це питання із Міністерством закордонних справ України. МЗС дало доручення посольству України в Норвегії перевірити інформацію, чи є на лайнері українці. Після отримання, відповідно, інформації ми будемо відпрацьовувати подальшу тактику дій, що ми робимо і як ми допомагатимемо українцям, які, можливо, перебувають на лайнері", - сказав Ляшко.

За його словами, у Норвегії затримували німецький круїзний лайнер із 1200 пасажирами на борту. Там щодо двох пасажирів були підозри на коронавірус.

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Як повідомлялося, у світі станом на 4 березня зареєстровано 93 160 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 198 - летальні. Одужало вже 50 690 осіб.