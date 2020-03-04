Окружний адмінсуд визначився, хто розглядатиме “заяву Гончарука”

Окружний адмінсуд визначився, хто розглядатиме “заяву Гончарука”

Укрінформ
Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Наталія Клименчук розглядатиме заяву громадянина Олексія Гончарука про забезпечення позову.

Про це ідеться на сайті Судова влада України у графі “Стан розгляду справ”.

Зазначається, що заява про забезпечення позову від громадянина Олексія Гончарука надійшла до ОАСК 3 березня 2020 року, цього ж дня було призначено склад суду в особі Наталії Клименчук.

Предмет позову - “зобов’язання вчинення дій”.

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Відповідачем вказаний голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, також третьою особою - Президент України Володимир Зеленський.

Водночас у даних не вказується, чи заявником є саме Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Як повідомлялося, на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилося повідомлення про те, що до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якому зазначено Олексія Гончарука, відповідачем - Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - Президента Володимира Зеленського.

Ішлося про те, нібито позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.

У свою чергу, пресслужба Прем'єр-міністра Олексія Гончарука спростувала повідомлення про нібито поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Згодом голова ОАСК Павло Вовк на сторінці у Facebook зазначив, що у зв’язку з появою на сайті Кабінету міністрів України повідомлення про те, що Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком така заява до суду не подавалась, “новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника”.

Наразі відповідної новини на сайті ОАСК немає (номер справи 640/5113/20).

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