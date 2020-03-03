ОАСК видалить "заяву Гончарука" із сайту до встановлення особи позивача

Новина про те, що до Окружного адмінсуду Києва начебто надійшла заява Прем’єр-міністра Олексія Гончарука про забезпечення позову щодо заборони Голові ВР розглядати питання про його відставку, буде видалена із сайту суду до з’ясування особи заявника.

Про це у Facebook повідомив голова ОАСК Павло Вовк.

Зокрема Вовк зазначив, що після оприлюднення пресслужбою ОАСК новини щодо заяви про забезпечення позову, яка надійшла сьогодні до суду, сайт не витримав навантаження від великої кількості відвідувань і з технічних причин перестав працювати.

«Одночасно у зв’язку з появою на сайті Кабінету міністрів України повідомлення про те, що Прем’єр-міністром України Олексієм Гончаруком така заява до суду не подавалась, новина буде видалена з сайту суду, як тільки для цього з’явиться технічна можливість, до з’ясування, відповідно до положень Кодексу адміністративного судочинства України, особи заявника», - зауважив Вовк.

Зараз ця новина з сайту ОАСК вже видалена.

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Як повідомлялося, на сайті Окружного адміністративного суду Києва з'явилося повідомлення про те, що до ОАСК надійшла заява про забезпечення позову, заявником у якому зазначено Олексія Гончарука, відповідачем - Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, третьою особою - Президента Володимира Зеленського.

Ішлося про те, нібито позивач просить суд заборонити Голові ВР до винесення рішення по суті включати додатково до порядку денного позачергового пленарного засідання парламенту 4 березня 2020 року питання про відставку Прем'єр-міністра Олексія Гончарука та/або звільнення будь-кого з членів уряду.

Своєю чергою, пресслужба Прем'єр-міністра Олексія Гончарука спростувала повідомлення про нібито поданий до Окружного адміністративного суду Києва позов до Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова.