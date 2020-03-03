Кабмін спрямував у регіони 1,5 мільярда на виплати надбавок молодим вчителям

Уряд спрямував у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок молодим вчителям – понад 73 тис. педагогів зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 020 грн.

Відповідне рішення було прийнято Кабінетом міністрів 3 березня 2020 року, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

"Кабмін спрямував у регіони субвенцію в розмірі 1 млрд 553 млн грн для виплати надбавок молодим вчителям – понад 73 тис. педагогів зі стажем до 10 років отримають виплату в 21 020 грн", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виплата вчителю становитиме 21 020 грн, що еквівалентно десяти прожитковим мінімумам для працездатних осіб станом на 1 січня 2020 року. Кошти виплачуватимуться вчителям за основним місцем роботи у закладі освіти. Виплата здійснюватиметься наприкінці року, одноразово і в повному розмірі.

Виплату отримають педагоги, які станом на 1 січня 2020 року працювали вчителем та мали педагогічний стаж до 10 років включно, мають педагогічне навантаження у 2020 році та продовжують обіймати посаду вчителя.