Перший випадок коронавірусу в Україні: прикордонників взяли під меднагляд

Зміна прикордонників Чернівецького загону, які могли контактувати з хворим на коронавірус, перебуває під наглядом медиків.

Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив начальник пресслужби загону Сергій Бровко.

"Спільно із представниками МОЗ ми відстежуємо стан здоров'я зміни прикордонників, які здійснювали прикордонні процедури в той день, коли хворий на коронавірус чоловік перетинав кордон. Медики відслідковують їхню температуру тіла тощо. Поки що жодних ознак будь-якої хвороби у них не зафіксували", - сказав прикордонник.

Такі заходи проводять для того, щоб у разі необхідності вчасно відреагувати на зміни стану здоров'я військових.

Раніше повідомлялося, що в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

Як повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29 лютого. Госпіталізували його машиною екстреної медичної допомоги. На виклик медики їхали повністю захищеними.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.