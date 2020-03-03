Головний санлікар розповів про стан українця з коронавірусом

Стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, його госпіталізовано.

Про це на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Хворий перебуває у визначеній госпітальній базі, стан його стабільний. Якщо подивитися по стандарту медичної допомоги, то його можна було не госпіталізувати, а надавати медичну допомогу вдома. Але у зв'язку з тим, що це перші випадки, наше завдання локалізувати, унеможливити внутрішньокраїнну передачу, тому його було госпіталізовано”, - сказав Ляшко.

За його словами, пацієнт разом із дружиною подорожував Італією з 21 лютого. Симптоми - сухий кашель та лихоманка - у нього з'явилися 29-го (тоді ж чоловіка госпіталізували), а 1 березня були проведені лабораторні дослідження, вірусологічні завершилися 2 березня пізно ввечері.

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Водночас, Ляшко додав, що дружина пацієнта перебуває у самоізоляції. Після повернення з-за кордону подружжя не контактувало з близькими, дотримуючись рекомендацій про самоізоляцію.

Раніше повідомлялося, що в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях.

Як повідомили в Чернівецькій облдержадміністрації, чоловік із 21 лютого подорожував Італією. За даними епідрозслідування, у мандрівці та під час повернення додому 26 лютого почувався добре.

Кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.