Нацрада переоформила ліцензії та тимчасові дозволи UA|TV на канал "Дім"

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення переоформила ліцензії та дозволи на тимчасове мовлення телеканалу UA|TV Мультимедійної платформи іномовлення України на новий канал для окупованих територій, який отримав назву "Дім".

Відповідні рішення регулятор ухвалив на позачерговому засіданні 2 березня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переоформити ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України" відповідних ліцензій", — зазначила перший заступник голови Нацради Ольга Герасим’юк

Зрештою, "за" переоформлення ліцензій мовнику проголосували семеро з восьми членів Нацради, утримався при цьому Сергій Костинський. Він загалом підтримав ідею створення телеканалу для окупованих територій, але мав декілька зауважень до презентації його представників, які виступали на засідання регулятора.

Після цього Нацрада внесла зміни до дозволів на тимчасове мовлення на територіях із особливим режимом мовлення, замінивши назву телеканалу UA|TV на "Дім". Це рішення члени медіарегулятора підтримали одностайно.

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UA|TV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доставити за три місяці.

Новий телеканал для тимчасово окупованих територій отримав назву "Дім" і почав мовити тестовому режимі з 1 березня. Презентація його концепції відбулася в Укрінформі 2 березня.