На “гарячу" лінію з протидії насильству надійшли понад 1,7 тисячі звернень

В Україні на національну "гарячу" лінію 1547 з протидії домашньому насильству за неповний місяць після її запуску надійшли 1,7 тисячі дзвінків, більшість із яких стосувалися психологічного та фізичного насильства.

Про це йшлося під час наради дружини Президента Олени Зеленської з міністром соціальної політики Юлією Соколовською та міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом з обговорення проміжних результатів функціонування гарячої лінії 1547, повідомляє пресслужба глави держави.

У робочій нараді також взяли участь представники проєкту «Розірви коло» Фонду народонаселення ООН в Україні.

“За неповний місяць на номер 1547 надійшли понад 1700 дзвінків. Середня тривалість розмови – 7 хвилин 22 секунди, і, як стверджують фахівці, вона має тенденцію до зростання. Час очікування з'єднання з оператором коливався в межах 11 секунд”, - ідеться в повідомленні.

В ОП поінформували, що за статистикою, за звітний період 35% звернень стосувалися психологічного насильства, 34% – фізичного, 28% – економічного та дещо менше 1% – сексуального насильства.

Зазначається, що у 33% випадків фахівці гарячої лінії 1547 надали психологічну допомогу, у 66% випадків – інформаційну консультацію, а в 1% випадків було здійснене екстрене реагування.

Наразі національну гарячу лінію з протидії насильству обслуговують 16 спеціалістів – психологів, соціальних працівників, юристів.

На номер 1547 може звернутися кожен, хто потерпає від насильства, та отримати кваліфіковану інформаційну, психологічну та правову підтримку, а за потреби – й екстрене реагування поліції. "Гаряча" лінія працює в цілодобовому режимі на всій території України.

Водночас в ОП підкреслили, що одним із наступних кроків промоції національної гарячої лінії з протидії насильству, який дружина Президента та відповідальні урядовці погодили під час робочої зустрічі, є проведення серед населення інформаційного кампанії про її роботу. Також найближчим часом заплановано розширити штат фахівців, які працюють на гарячій лінії 1547, з огляду на кількість звернень, що постійно збільшується.

Як повідомлялося, офіційно національна "гаряча" лінія з протидії домашньому та гендерно зумовленому насильству запрацювала 11 лютого. Старт онлайн-підтримки постраждалих на всеукраїнському рівні перша леді Олена Зеленська анонсувала 20 лютого, під час міжнародного форуму «Україна на шляху до подолання домашнього та гендерно зумовленого насильства», організованого Фондом народонаселення ООН в Україні.

Фото: president.gov.ua