МКМС презентує концепцію нового телеканалу для окупованих територій

Міністерство культури, молоді та спорту України у понеділок проведе пресконференцію на тему: «Презентація концепції нового телеканалу для тимчасово окупованих територій».

Захід розпочнеться о 15.00 в Укрінформі (зала 1).

Участь у презентації візьмуть: в.о. генерального директора телеканалу UATV Юлія Островська, перший заступник міністра культури, молоді та спорту України Анатолій Максимчук, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, заступник керівника Офісу Президента Юрій Костюк, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Акредитація ЗМІ обов'язкова до 14.00 за посиланням: https://forms.gle/62ojWK4iGpBdXxFQA

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UA|TV планує запустити канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу. За його даними, телесигнал до 80% жителів окупованих територій можна доправити за три місяці.