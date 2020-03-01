Температурний скринінг на кордоні не збільшує черг: як триває процедура

Держприкордонслужба має 406 термометрів для проведення температурного скринінгу громадян, які в’їжджають на територію України, і ця процедура не впливає на збільшення черг.

Про це повідомив голова ДПСУ Сергій Дейнеко в ефірі «Україна 24».

"З 27 лютого прикордонники абсолютно в усіх пунктах пропуску та КПВВ проводять температурний скринінг громадян, які в’їжджають на територію України. Наразі Служба має 406 термометрів. Дозабезпечення засобами скринінгу та індивідуального захисту прикордонників постійно триває", - поінформував очільник ДПСУ.

Дейнеко також розповів, що скринінг переважно здійснюється на відкритому повітрі. Військовослужбовці під час перевірки пасажирів захищені медичними масками та одноразовими рукавичками. У випадку проведення заходів прикордонного контролю в транспортному засобі (автобусі) чи приміщенні, охоронці кордону захищені респіраторами.

Голова Держприкордонслужби запевнив, що заходи з температурного скринінгу не впливають на збільшення черг у пунктах пропуску. До прикладу, якщо однією автівкою в Україну в’їжджає 4 особи, то температурний скринінг для всіх триває близько 1 хвилини.

У разі, якщо під час скринінгу буде виявлено особу з підвищеною температурою, прикордонник ізолює цю людину та повідомляє представникові МОЗу.

За словами Дейнека, наразі жодного випадку виявлення особи на в’їзд з ознаками коронавірусу не зафіксовано. Усі подорожувальники до нових додаткових заходів ставляться з розумінням.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 1 березня 2020 року у світі зареєстровано 86 986 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 979 - летальні. Одужало вже 42 294 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 449 випадків захворювання COVID-19 у 27 країнах (Італія - 1 128, Німеччина - 57, Франція - 100, Іспанія - 43, Великобританія - 25, Хорватія - 6, Австрія - 10, Росія - 2, Фінляндія - 3, Швеція - 13, Ізраїль - 7, Швейцарія - 18, Греція - 4, Грузія - 3, Норвегія-7 Румунія- 3, Азербайджан - 3, Нідерланди - 6, Естонія, Північна Македонія, Бельгія, Ісландія, Литва, Сан-Маріно, Туркменістан, Білорусь - по одному випадку).