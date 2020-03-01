У "Нових Санжарах" все спокійно, хворих немає — Скалецька

У "Нових Санжарах" все спокійно, температура в нормі, ознак ГРВІ ні в кого немає.

Про це написала міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька на своїй сторінці в Facebook.

"У "Нових Санжарах" все спокійно, температура в нормі, ознак ГРВІ ні в кого немає. Вже відомі результати тестів на коронавірус — інфекції ні в кого не зафіксовано. Для остаточної перевірки був зроблений повторний забір зразків", - написала Скалецька.

За її словами, на сьогодні в Україні немає жодного лабораторно підтвердженого випадку захворювання коронавірусом. На кордонах триває температурний скринінг. Перевірено понад 160 тис. осіб за 3 доби.

Нагадаємо: 29 лютого повідомлялося, що в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.