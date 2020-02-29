Евакуйованих у "Нових Санжарах" ще раз перевірять на коронавірус

У суботу, 29 лютого у евакуйованих з Уханя людей, які перебувають на обсервації в санаторії "Нові Санжари", вдруге візьмуть аналізи для перевірки на коронавірус.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Facebook.

"Сьогодні в евакуйованих з Уханя людей, які перебувають на обсервації в санаторії «Нові Санжари», вдруге візьмуть забір аналізів для скринінгового дослідження на коронавірус. Це проводиться, щоб ще раз підтвердити, що всі здорові", - йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили, що ні в однієї людини з тих, хто перебуває в "Нових Санжарах", немає ознак гострих вірусних захворювань.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківському аеропорту приземлився літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Усіх їх, а також екіпаж та супроводжуючих осіб (загалом 94 особи) помістили на обсервацію у медичному центрі Нацгвардії у Нових Санжарах Полтавської області на 14 днів. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Перші результати тестів на коронавірус в евакуйованих з Уханя були негативні.

У світі станом на 29 лютого зареєстровано 85 187 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 924 - летальні. Одужало вже 39 545 осіб.

На території Європи зареєстровано 1 123 випадків захворювання Covid-19 у 27 країнах.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.