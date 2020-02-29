Вселенський Патріарх благословив український народ

Вселенський Патріарх Варфоломій подякував українській делегації, яка прибула в Стамбул з нагоди його 80-річного ювілею, за увагу до нього, привітання з ювілеєм та передав своє благословення для українців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Для мене велика честь і велика радість отримати привітання від Президента України, Прем’єр-міністра України і Верховної Ради України, яка уособлює весь Український народ. Пам’ятаю той час, коли ми готувалися до надання Томосу Україні, пам’ятаю звернення Верховної Ради, всіх депутатів, особисто до мене про допомогу у наданні автокефалії. Мені приємно, що і тепер Верховна Рада працює на благо Української церкви… Через вас, всіх присутніх тут, хочу передати своє вітання і благословення всьому Українському народові», - сказав Варфоломій.

Частина зустрічі пройшла без преси.

«Говорили про утворення української незалежної церкви, надання українській церкві Томосу про те, що мрії мільйонів українських вірян реалізувалися, коли Українська церква стала канонічною церквою. Говорили про мир в Україні, єднання, сердечність українців», - повідомив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський.

За його словами, Патріарх Варфоломій був дуже радий бачити та приймати українську делегацію.

«Він сказав, що Україна у нього в серці, сказав, що хай Господь оберігає Україну й українців. Дуже тепла, світла й емоційно позитивна зустріч. І служба в церкві також дуже світла. Я не розумів жодного слова, але вона проникала у серце, хоч я і не віруюча людина», - поділився враженнями міністр.

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«Бував на Фанарі раніше, ще до отримання Україною автокефалії. Сьогодні було приємно побачитися знову з Патріархом Варфоломієм та почути від нього слова підтримки Українській церкві та важливості того моменту, який переживає зараз і Вселенська патріархія, і Україна. Почути, що ми разом, почути від законодавчої та виконавчої влади, що ми будемо продовжувати одну велику справу - єднання української церкви», - підсумував результати зустрічі голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Як відомо, сьогодні у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі відбулося богослужіння з нагоди ювілею Вселенського патріарха Варфоломія. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського з 80-річчям.