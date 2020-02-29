Бородянський передав Варфоломію привітання від Зеленського

Бородянський передав Варфоломію привітання від Зеленського

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Укрінформ
Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський передав Вселенському патріарху Варфоломію вітання від Президента України Володимира Зеленського з 80-річчям.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ваша Всесвятосте! Від імені українського народу та від себе особисто сердечно вітаю Вас з нагоди Вашого ювілею.

Бородянський передав Варфоломію привітання від Зеленського/Фото: Ольга Буднік, Укрінформ

З великою вдячністю хочу відзначити Ваш неоціненний внесок у глобальний захист миру, гідності, свободи та життя”, - йдеться у привітанні, текст якого є у розпорядженні Укрінформу.

Також Зеленський підкреслив, що Україна пишається зв’язком тисячолітньої давнини, який поєднав її з Константинопольським престолом, і завдяки якому наша держава стала частиною християнського світу. “Ці взаємини зі Вселенською церквою мали великий вплив на хід історії нашого народу, і їх наслідки зберігають важливість до сьогодні”, - підкреслюється у вітанні.

Зеленський запевнив Вселенського патріарха у готовності й надалі зміцнювати відносини України зі Вселенським патріархатом, висловив йому вдячність за беззастережну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також запевнив, що Варфоломій “може розраховувати на підтримку України як надійного союзника у Вашій високій місії”.

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Як повідомляв Укрінформ, 29 лютого у Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі триває богослужіння з нагоди 80-річного ювілею Вселенського патріарха Варфоломія.

Привітати Вселенського патріарха до Стамбула з Києва прибула українська делегація, у складі делегації - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

29 лютого Вселенському патріарху Варфоломію виповнюється 80 років.

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