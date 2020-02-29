У Георгіївському соборі на території Вселенського патріархату в Стамбулі триває богослужіння з нагоди ювілею Вселенського патріарха Варфоломія.

Привітати Вселенського патріарха до Стамбула з Києва прибула українська делегація, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

У складі делегації - міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський, заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Українська делегація приїхала до Стамбула привітати Вселенського патріарха/Фото: Ольга Буднік, Укрінформ

Також на богослужінні присутні українські дипломати на чолі з генеральним консулом України в Стамбулі Олександром Гаманом та представники української громади Стамбула.

«Ми вітаємо Вселенського патріарха з 80-річчям, передаємо привітання від Президента України, Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України. Хочемо відзначити особисту велику роль патріарха Варфоломія у відновленні історичної справедливості та повернення православних українців у лоно рівних помісних церков світу. Ми вдячні за дарування Томосу Україні, за зусилля та допомогу, яких Вселенський патріарх докладає до процесу конституювання Православної церкви України та визнання ПЦУ іншими православними церквами світу», - сказав Бородянський у коментарі Укрінформу перед початком богослужінням.

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«Зичимо міцного здоров’я, довгих років життя та служіння, яке об’єднує та розвиває православ’я», - додав він.

Міністр також висловив сподівання, що найближчим часом Вселенський патріарх Варфоломій відвідає Україну.

Як повідомлялося, 29 лютого Вселенському патріарху Варфоломію виповнюється 80 років.