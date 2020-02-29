Епіфаній привітав Вселенського патріарха з ювілеєм

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній привітав Вселенського патріарха Варфоломія з 80-річчям.

Про це Епіфаній написав у Facebook.

“29 лютого – не лише унікальна дата в календарі, бо випадає раз на чотири роки. Цей день знаменний для всього світового православ’я, адже на нього припадає День народження Першого серед Предстоятелів – Вселенського Патріарха Варфоломія. Сьогодні Його Всесвятість відзначає своє 80-річчя”, - написав Епіфаній.

Від себе особисто та від Православної церкви України Епіфаній побажав Варфоломію багатьох і благословенних літ служіння, міцного здоров’я, примноження духовних і тілесних сил та всіх благ від Бога.

А також попросив Вселенського патріарха про молитву за Україну і за нашу Помісну Українську Православну церкву.