Коронавірус та інші інфекції: Гончарук провів спецнараду

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук провів нараду щодо роботи інфекційних стаціонарів та їх готовності у будь-який час надавати медичну допомогу хворим на інфекційні хвороби.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу, повідомляє корспондент Укрінформу.

"Сьогодні була нарада з Прем'єр-міністром, під час якої розглядалася ситуація з поширенням коронавірусу: як може вплинути ситуація в світі, як нам передбачити та забезпечити готовність інфекційних стаціонарів до таких майбутніх подій. Ми розуміємо, що коронавірус - це сьогодні. Але що буде завтра, можливо будуть нові інфекції або повернення старих. Тому ми повинні забезпечити систему готовності надання медичної допомоги хворим на інфекційні хвороби", - зазначив Ляшко.

За його словами, вже в понеділок Прем'єр очікує на конкретні пропозиції з поставлених питань, зокрема, як працюватиме ця система після запуску другого етапу медичної реформи з квітня 2020 року.

"Нам поставлене завдання опрацювати це питання, і в понеділок доповісти Прем'єру, як ми забезпечимо готовність закладів охорони здоров'я для надання медичної допомоги після запуску другого етапу медичної реформи. Це питання у нас на контролі, ми маємо певні варіанти. Маємо програми, з яких ми готови здійснювати фінансування", - зазначив Ляшко.

Він додав, що паралельно з цим буде розглядатися питання надання медичної допомоги хворим на туберкульоз.

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"Уряд на початку 2020 року затвердив стратегію розвитку протитуберкульозної медичної допомоги, яка передбачає чіткий план питань дій на 2,5 роки - як оптимізувати цю сферу, щоб привести її до кращих європейських практик", - наголосив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 399, з них 2 858 летальних. Одужало 36 659 осіб.

Україна посідає друге місце у світі за поширеністю туберкульозу з широкою лікарською стійкістю, а також входить до п'ятірки країн світу з найвищим показником мультирезистентного туберкульозу (форма захворювання, що важко піддається лікуванню, терапія є тривалою і затратною). За даними ВООЗ, близько 23% випадків туберкульозу в Україні не виявляються (за оцінками експертів, близько 30%). Згідно з останніми даними МОЗ, щодня від туберкульозу в Україні помирає близько 10 осіб.

З 1 квітня в Україні стартує другий етап медичної реформи. Буде запроваджено електронні медичні книжки та лікарняні, а також рецепти на програму «Доступні ліки». Крім того, впровадять гарантований пакет медичних послуг. Його обсяг визначатиметься з урахуванням потреб пацієнтів, клінічної доцільності, економічної ефективності та забезпечення рівного доступу до послуг.