Справа Гандзюк: Левін не подав апеляцію на екстрадицію в Україну — адвокат

Підозрюваний у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін не подав апеляційну скаргу на рішення болгарського суду про його екстрадицію в Україну. Він може бути доставлений до українського суду упродовж 7-12 днів.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу його адвокт Михайло Величко.

"Попереднім рішенням мого клієнта було подати апеляційну скаргу на рішення болгарського суду про його екстрадицію, але на сьогоднішній день скарга не подана, хоча і підготовлена. Офіційно вона ним не підписана", - сказав він.

Захисник Левіна додав, що 28 лютого є останнім терміном подачі апеляційної скарги.

Адвокат вважає, що його клієнт прислухався до його порад не подавати апеляцію, хоча фактично до кінця дня ще може оскаржити свою екстрадицію.

"Я вважаю, що він прислухався до моєї точки зору, що шансів вирішення цього питання в апеляційній інстанції немає, і треба доводити свою невинуватість в українському суді", - зазначив Величко.

Читайте також: У справі Гандзюк провели десять обшуків і оголосили нові підозри

За його словами, у разі, якщо Левін не подасть апеляцію, то в Україні він буде упродовж 7-12 днів.

Як повідомляв Укрінформ, суд у Болгарії 21 лютого ухвалив рішення про екстрадицію в Україну Олексія Москаленка (Левіна), підозрюваного у причетності до вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Левіна затримали на території Болгарії 24 січня, його розшукували за підозрою в причетності до нападу на активістку Гандзюк. Особу Левіна встановили за відбитками пальців, оскільки він змінив зовнішність.

Болгарський суд заарештував підозрюваного на 40 діб.

Активістку Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада того ж року померла.