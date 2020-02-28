Для перевезення хворих готовий спеціальний вертоліт - Аваков

Осіб із підозрою на зараження коронавірусом доправлятимуть до медзакладів спеціальним гелікоптером Мі-8, який вже заступив на цілодобове чергування у ДСНС.

Про це в ефірі програми «Право на владу» телеканалу «1+1» повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми технічно готові значною мірою реагувати. Зокрема, один вертоліт став на чергування із сьогоднішнього вечора. Це спеціальний вертоліт Мі-8, обладнаний для транспортування інфекційних хворих. Є екіпаж, і, відповідно, медперсонал. Ці люди працювали у Конго під час епідемії Еболи, виконували роботи з евакуації хворих і рятувальні операції», - пояснив очільник МВС.

За його словами, за один рейс такий вертоліт може взяти 4-6 хворих.

«Це спеціальний вертоліт, евакуація на якому можлива на 1200 кілометрів, тобто, по суті, по всій території країни… І фахівці готові працювати у найсуворіших умовах», - додав міністр.

Він також уточнив, що вертоліт обладнано спеціальними системами знезараження й очищення.

Як повідомлялося, секретар РНБО Олексій Данілов припустив, що інфекція COVID-19 Україну не омине, але випадки захворювання будуть поодинокими.