Аваков пояснив, чому евакуйованих з Китаю розмістили у Нових Санжарах

Для розміщення евакуйованих з китайського Уханя осіб розглядалося два варіанти – медцентр Національної гвардії "Нові Санжари" та один з полігонів.

Про це в ефірі програми "Право на владу" телеканалу "1+1" повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми перебирали кілька варіантів, і у нас таких рішень… було два. Один з них – це об’єкт Нацгвардії, це Санжари. І другий був об’єкт – це жорсткий полігон, казарми, і таке інше. Але, вибачте мені, казарми – це все ж таки для солдатів, не для цивільних... Ми подивилися, що у казармах нам не вдасться розділити їх по окремих кімнатах... І в підсумку прийняли таке рішення (розмістити евакуйованих у санаторії - ред.)", - зазначив Аваков.

Як повідомлялося, 20 лютого в харківський аеропорт прибув літак із 45 громадянами України та 27 іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань, де зафіксовано спалах коронавірусу. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю їх автобусами перевезли в Нові Санжари на Полтавщині, де вони перебувають на обсервації у медичному центрі Нацгвардії.

Загалом на обсервації 94 особи - включно з екіпажем та особами супроводу. Разом із ними у медцентрі в ізоляції перебуває і міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька.