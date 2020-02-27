Третина українців — за освіту російською для російськомовних

Понад 30% українців вважають, що держава має забезпечити російськомовних громадян України правом отримувати шкільну освіту російською мовою по всій території України.

Ще 40% - за освіту російською в тих областях, де більшість населення цього бажає, а 24% вважають, що держава не має забезпечувати такого права, свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) "Оцінка діяльності органів влади та реакція на актуальні події: лютий 2020 року".

"33% опитаних вважають, що держава має забезпечити російськомовних громадян України правом отримувати шкільну освіту російською мовою по всій території України, ще 40% - що в тих областях, де більшість населення цього бажає, але не по всій території України, 24% респондентів вважають що держава не має забезпечувати такого права", - йдеться у повідомленні.

При цьому 37% опитаних вважають, що держава має забезпечити російськомовним громадян України право спілкуватися з чиновниками російською мовою по всій території України, ще 31% - що в тих областях, де більшість населення цього бажає, але не по всій території України, 28% респондентів вважають, що держава не має забезпечувати такого права.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 21 по 25 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.