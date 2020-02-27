Дружина Президента України Олена Зеленська відвідала відкриття фестивалю "NEOсвітній Арсенал", який триватиме у "Мистецькому Арсеналі" з 27 лютого до 1 березня.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Перша леді оглянула локації Дніпропетровського художнього музею та школи анімації Pause to Play, які працюють над створенням спільного проєкту, Меморіального музею-садиби Немировича-Данченка та Корфа, де представлена копія ренесансного друкарського преса, з яким можна безпосередньо взаємодіяти, Лабіринту пам’яті, який в оригінальний спосіб розтлумачує, як влаштована людська пам’ять, Музею Майдану, який презентував гру, що вчить відрізняти правдиві новини від фейків, дитячу виставку "Супермозок", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Олена Зеленська ознайомилася з творчістю інклюзивного театру "Паростки" – першого в Україні, де грають актори, які мають психічні та розумові порушення. Режисерська команда у постановках інтегрує своїх підопічних у повсякденне життя й послуговується методами арт-терапії.

Перша леді також побувала в сенсорному лабіринті, який презентували на фестивалі творці Музею в темряві "Третя після опівночі". Цей музей унікальний тим, що екскурсії проходять в абсолютній темряві та в супроводі незрячих гідів. Після візиту до лабіринту дружина Президента зауважила, що вкотре переконалася у важливості створення інклюзивного та безбар’єрного середовища в суспільстві.

"NEOсвітній Арсенал" орієнтований на сприяння оновленню системи освіти та поєднує культурний, науковий, мистецький і технологічний напрями. Організатори позиціонують фестиваль як "4-денний квест для дітей, батьків та вчителів".

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До участі в заході залучені ті, хто реалізує у своїй діяльності прагнення до сучасного якісного та цікавого навчання, – музеї, архітектурні, анімаційні й театральні студії, картинні галереї, мовні школи, центри робототехніки, бібліотеки, молодіжні клуби та громадські організації.

Основною темою цьогорічного заходу є "Супермозок: ліва/права півкулі". Використавши структуру й архітектуру людського мозку як своєрідну рамку, "NEOсвітній Арсенал" створив різноманітне, насичене та сповнене викликів середовище.